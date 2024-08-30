Fenerbahçe Corendon Alanyaspor'u 3-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, hata yapmadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan Fenerbahçe, ön alanda kazandığı toplarla pozisyonlar yakaladı. Birçok net gol pozisyonundan faydalanamayan sarı-lacivertliler, 43. dakikada aradığı gole Dusan Tadic'in ayağından ulaştı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya daha tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında Alanyaspor rakip yarı sahada daha fazla görüldü. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, 65. dakikada Dusan Tadic, 67. dakikada da Edin Dzeko'nun golleriyle farkı 3'e çıkardı.

Kalan bölümde rakibine gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle 4 maç sonunda puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Tadic açılışı yaptı

Fenerbahçe'nin Sırbistanlı tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon ilk gollerini Alanyaspor filelerine attı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerden olan ve tüm maçlarda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadıkları 8 resmi maçta şu ana dek 3 asist yapmıştı.

Tadic, bu sezon ilk golünü ise 43. dakikada Corendon Alanyaspor filelerine gönderdi. Tecrübeli oyuncu, takımının 2. golüne de 65. dakikada imza attı.

Dzeko gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon tüm maçlarında forma giyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu, 8. resmi maçında 8 gole ulaştı.

Ligde sarı-lacivertlilerin tüm maçlarında gol sevinci yaşayan Dzeko, 73. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

Djiku tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 59. dakikasında kendini yere bırakan Djiku, sahada yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi.

30 yaşındaki stoper, 61. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Fatih Tekke'ye karşı ligde Kadıköy'de ilk galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke'ye karşı sahasında ilk kez galip geldi.

Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekiplerle daha önce evinde 3 kez karşılaşmış ve tüm müsabakalar beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Fatih Tekke yönetimindeki Erciyesspor ile 1-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor ile 3-3 ve geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'yi misafir ettiği bir lig maçında ilk kez eli boş gönderdi.

Livakovic önce kurtardı sonra asist yaptı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Corendon Alanyaspor karşısında etkili bir performansa imza attı.

Kalesinde güven veren tecrübeli eldiven, 64. dakikada maç 1-0 iken karşı karşıya bir pozisyonu kurtardı. Atağın devamında uzun oynayan Livakovic, etkili pasıyla takım arkadaşı Dusan Tadic'i golle buluşturdu.