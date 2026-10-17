Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenip İsmail Kartal'la 3 puan sevinci yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirtti.

Oyuncularının analizleri iyi uyguladığını aktaran Kartal, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçtan sonra oyuncularımızı motivasyon anlamında hazırlamak kolay değildi ama iyi organize olduk. Çalışma imkanımız olmasada yaptığımız analizlerle oyuncularımızın hücumda ve savunmada nerde neler yapmamız gerektiği üzerinde çalıştık. Oyuncularım sahada bunları uyguladı ve çok başarılı bir maç çıkardılar. 3-0 kazandık daha farklı kazanabilirdik. Başından sonuna kontrol elimizdeydi. 3 puan aldık, mutluyuz." diye konuştu.

Aston Villa karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Kartal, İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Unai Emery'nin de benzer bir görüşte olduğunu hatırlattı.

Önlerine bakacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile yapacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Prag takımını izledik. Sahada her yerde adam adama baskı yapan sert bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 3 günde 1 maç yaptığımızdan bazı oyuncularımızı dinlendiriyoruz. Yük dağılımını iyi belirlememiz lazım. Salıya kadar vaktimiz var. Yarın sabah antrenmanımız var. Yarın rakibi analiz edeceğiz. Ondan sonra derbiye odaklanacağız."

VAR'dan iptal edilen gollerinde yanlış karar verildiğini ifade eden Kartal, penaltı atışları için Greenwood tercihini tekrar gözden geçireceklerini aktardı.

İrfan Can Kahveci'nin performansından çok memnun olduğunu anlatan Kartal, Marco Asensio ile aralarından hiçbir problem olmadığını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Biz ligde önce şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz."