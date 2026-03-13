Fenerbahçe'de 4 Değişiklikle Karagümrük Maçı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de 4 Değişiklikle Karagümrük Maçı

Fenerbahçe\'de 4 Değişiklikle Karagümrük Maçı
13.03.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedesco, Samsunspor kadrosundan 4 değişiklikle Fatih Karagümrük'e karşı takımı sahaya sürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçı 11'ine göre Fatih Karagümrük müsabakasına 4 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde geçtiğimiz hafta karşılaştıkları Samsunspor müsabasında sahaya sürdüğü 11'den 4 değişikliğe gitti. Kaleci Ederson'un cezası nedeniyle Mert Günok eldiveni aldı. Archie Brown, Anthony Musaba ve Marco Asensio'nun yerine ise Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek ve Fred görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici ise yedek bekledi.

Fred, 8 maç sonra 11'de

Kanarya'da Brezilyalı futbolcu Fred, Karagümrük'e karşı 11'de başladı. 33 yaşındaki orta saha Marco Asensio'nun yerine forvet oyuncuları Kerem ve Cherif'in arkasında görev aldı. Fred, Süper Lig'de son olarak ligin 17. haftasında yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor karşısında 11'de şans bulmuştu. Fred, bu sezon 12'si 11'de olmak üzere 24 maçta forma giydi.

Zeki Murat Göle, saha kenarında

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tedesco, müsabakayı saha kenarından takip edemezken takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Göle, son olarak Antalyaspor deplasmanında da takımın başında çıkmıştı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Kart cezalısı Ederson'un yanı sıra 4 isim de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. Bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez ile sakatlığı bulunan Talisca, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 4 Değişiklikle Karagümrük Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İsmail BAĞCI İsmail BAĞCI :
    Bomboş bir fenerbahçe 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:45:59. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 4 Değişiklikle Karagümrük Maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.