Fenerbahçe\'de 4 Değişiklikle Karagümrük Maçı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçı 11'ine göre Fatih Karagümrük müsabakasına 4 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde geçtiğimiz hafta karşılaştıkları Samsunspor müsabasında sahaya sürdüğü 11'den 4 değişikliğe gitti. Kaleci Ederson'un cezası nedeniyle Mert Günok eldiveni aldı. Archie Brown, Anthony Musaba ve Marco Asensio'nun yerine ise Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek ve Fred görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici ise yedek bekledi.

Fred, 8 maç sonra 11'de

Kanarya'da Brezilyalı futbolcu Fred, Karagümrük'e karşı 11'de başladı. 33 yaşındaki orta saha Marco Asensio'nun yerine forvet oyuncuları Kerem ve Cherif'in arkasında görev aldı. Fred, Süper Lig'de son olarak ligin 17. haftasında yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor karşısında 11'de şans bulmuştu. Fred, bu sezon 12'si 11'de olmak üzere 24 maçta forma giydi.

Zeki Murat Göle, saha kenarında

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tedesco, müsabakayı saha kenarından takip edemezken takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Göle, son olarak Antalyaspor deplasmanında da takımın başında çıkmıştı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Kart cezalısı Ederson'un yanı sıra 4 isim de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. Bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez ile sakatlığı bulunan Talisca, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor. - İSTANBUL