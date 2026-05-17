Fenerbahçe'de 5 Değişiklikle Eyüpspor'a Karşı

17.05.2026 20:29
Fenerbahçe, Eyüpspor maçında Konyaspor'a göre 5 oyuncu değiştirerek sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gidildi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yedek soyunurken, Matteo Guendouzi ve Anderson Talisca da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu futbolcuların yerine Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

ikas Eyüpspor karşısında kalede Mert Günok görev alırken, savunma hattını Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile N'Golo Kante forma giyerken, hücumda Oğuz Aydın, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba oynadı. Gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu şans buldu.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Oosterwolde, Levent Mercan, Semedo, Yağız Fikri Şen, Alaettin Ekici, Eren Sayar ve Adnan Efe Fettahoğlu ise yedek soyundu.

Altyapıdan 6 isim kadroda

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında altyapıdan 6 isim kadroda şans buldu.

Sarı lacivertlilerde 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici, 18 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 17 yaşındaki 10 numara Adnan Efe Fettahoğlu, 17 yaşındaki orta saha Yağız Şen ve 19 yaşındaki stoper Eren Sayar yedek kulübesinde forma bekledi.

8 eksik

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 8 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dorgeles Nene, Milan Skriniar, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve Anderson Talisca kadroda yer almadı. Meksikalı orta saha Alvarez de teknik heyet tercihi nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Yönetim tam kadro izledi

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve mevcut yönetim, bu sezonki son resmi maçı tam kadro takip etti.

Saran ve yönetimi, haziran ayında kongre yapılmasını kararlaştırmıştı.

Taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor maçına ilgi göstermedi.

Mücadele 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı kalmaması nedeniyle tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Mücadeleyi yaklaşık 20 bin taraftar izledi.

Kaynak: AA

