Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları sürüyor

04.10.2022 19:36
Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları sürüyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3'üncü maçında perşembe günü sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3'üncü maçında perşembe günü sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli ekipte, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın dizinde travma tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı ve AEK Larnaca maçında oynamayacağı öğrenildi. Öte yandan çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Joshua King ile Luan Peres'in de AEK Larnaca maçında görev alması beklenmiyor.


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Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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