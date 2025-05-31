Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü

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Fenerbahçe\'de \'Ali Koç istifa\' yürüyüşü
31.05.2025 15:34
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Fenerbahçe\'de \'Ali Koç istifa\' yürüyüşü
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Kadıköy'de toplanan yaklaşık 5 bin Fenerbahçeli taraftar, 'Ali Koç istifa' sloganları atarak ve pankartlar açarak yönetimi istifaya çağırdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan yaklaşık 5 bin Fenerbahçeli taraftar, kulübün yönetimine yönelik memnuniyetsizliğini dile getirmek amacıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 'Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Saat 13.00'te Şaşkınbakkal'da başlayan yürüyüş, binlerce taraftarın katılımı ile Ülker Stadyumu önünde son buldu.

ALİ KOÇ İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Bazı taraftar grupları grupları yürüyüş boyunca, 'Ali Koç istifa' sloganları atarak ve pankartlar açarak mevcut yönetimi istifaya çağırdı. Yürüyüşe, sarı-lacivertli camianın sembol isimleri de destek verdi. 12 Numara, UTG (Until The Grave), Kill For You, Pepe Metin ve diğer efsane tribün liderleri yürüyüşe katılacaklarını günler öncesinden duyurmuştu. Ayrıca, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden ve başkan adaylığını daha önce açıklamış olan Hakan Bilal Kutlualp da yürüyüşte yer aldı.

Tepkinin merkezinde son yıllarda yaşanan sportif başarısızlıklar ve yönetimsel kararlar yer alıyor. Taraftarlar, kulübün sürdürülebilir başarıyı yakalayamamasından mevcut yönetimi sorumlu tutarken, olağanüstü kongre çağrısında bulundu.

Yürüyüşün sonunda herhangi bir taşkınlık yaşanmazken, emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar, yürüyüş boyunca marşlar söyledi, pankartlar taşıdı ve sosyal medyada #BüyükFenerbahçeYürüyüşü etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Ali Koç, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Necati Sarıdağ:
    Ali Koç moronu al git 20 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÇOK AYIP ADAM KÜREKTE, SIRIKLA YÜKSEK ZIPLAMADA COK BAŞARILI OLDU. YAPININ SAPI ISTE KUREK , SIRIK 0 0 Yanıtla
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