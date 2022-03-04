Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı

04.03.2022 23:10
Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe, sözleşmesi Haziran 2023'de bitecek olan Arda Güler ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı. 2023'te sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki Arda Güler ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de son dönemin en çok konuşulan futbolcusu olan Arda Güler, kendisini uzun yıllar sarı-lacivertli kulübe bağlayacak imzayı atıyor.

RESMİ İMZALAR BU HAFTA ATILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için babasına yeni sözleşme göndermişti. Taraflar yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Resmi imzalar bu hafta içinde atılacak.

SÖZLEŞME SÜRESİ İLK ETAPTA 3 YILLIK

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre ise sarı-lacivertlilerin genç yıldızla imzalayacağı sözleşmenin süresi 5 yıllık olacak. 18 yaşının alında olan bir futbolcularla en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda'nın kontratının da 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni kontratın 5 yıl olarak revize edilmesi düşünülüyor.

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Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı - Son Dakika


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