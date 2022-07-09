Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı

09.07.2022 14:47

Fenerbahçe, geçen sezon Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisi ile birlikte İngiliz ekibine transfer olduğunu duyurdu.

Hull City, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini aldı.

"HULL CITY'E KALICI TRANSFERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BONSERVİS BEDELİ 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh için Hull City'den 4.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzden 50 pay kazanacak.

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Fenerbahçe: 'Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Fenerbahçe: 'Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır.

Fenerbahçe, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı - Son Dakika
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