Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı

Hull City, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini aldı.

"HULL CITY'E KALICI TRANSFERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BONSERVİS BEDELİ 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh için Hull City'den 4.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzden 50 pay kazanacak.