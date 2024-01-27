Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor

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Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılıklar da kapıda. Sarı-lacivertliler, Joshua King ile yolları ayırmayı planlıyor.

İSMAİL KARTAL'IN PLANLARI ARASINDA YOK

Talipleri olduğu öğrenilen Joshua King, İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor. Sarı-lacivertlilerin, King'in yerine takıma doğrudan katkı sağlayacak bir transfer yapmak istediği belirtiliyor.

KING'İN KARNESİ

Joshua King, 2022 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de 45 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.