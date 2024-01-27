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Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdiği gibi ayrılıklar da planlıyor. Joshua King'in İsmail Kartal'ın planları arasında olmadığı ve takıma doğrudan katkı sağlayacak bir transfer yapmak istedikleri belirtiliyor. King, Fenerbahçe'de 45 maçta 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

27.01.2024 - 13:58,  Güncelleme: 14:02
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Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılıklar da kapıda. Sarı-lacivertliler, Joshua King ile yolları ayırmayı planlıyor.

İSMAİL KARTAL'IN PLANLARI ARASINDA YOK

Talipleri olduğu öğrenilen Joshua King, İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor. Sarı-lacivertlilerin, King'in yerine takıma doğrudan katkı sağlayacak bir transfer yapmak istediği belirtiliyor.

KING'İN KARNESİ

Joshua King, 2022 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de 45 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
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