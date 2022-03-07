Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı

07.03.2022 15:55
Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda dün oynanan Trabzonspor maçında forma giyen sarı-lacivertli futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo ve Filip Novak, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun tedavilerine devam edildi.Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı - Son Dakika


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