Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı

23.01.2026 20:10
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da yaprak dökümü yaşanıyor. Süper lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli kulübün orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ve Sebastian Szymanski'nin ardından bir ayrılık daha yaşandı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Süper lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli kulübün orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı.

8 MAÇTA GÖREV YAPTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Maribor forması giyen genç oyuncu, sarı-lacivertlilerle bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı. Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

