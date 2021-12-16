Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.