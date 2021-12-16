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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü - Son Dakika

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

16.12.2021 14:32
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, günü özel programlar eşliğinde tamamladı.Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü - Son Dakika Spor


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