Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı

17.06.2022 14:33
Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başlayıp, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen futbolcular, dayanıklılık koşuları yaptı. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusu Bruma da takımla ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe sezonu açtı Fenerbahçe sezonu açtı
Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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