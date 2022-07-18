Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürdü

18.07.2022 14:17
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda çarşamba günü Polonya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda çarşamba günü Polonya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Kiev maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.


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Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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