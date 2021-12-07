Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt hazırlıkları sürüyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda Çaykur Rizespor maçının 11'inde görev alan oyuncular, antrenmanı sahada aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmana 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.