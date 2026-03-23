Süper Lig devi Fenerbahçe'de aldığı sonuçların ardından gönderilen Jose Mourinho, Benfica'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Sarı-lacivertli ekipte istenilen sonuçları alamayan ve eleştirilerin odağı haline gelen Mourinho, yönetimin kararıyla görevinden ayrıldı.
Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen tecrübeli teknik adam, burada adeta yeniden doğdu. Takımıyla birlikte ligde yenilgi yüzü görmedi.
Benfica, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 19 galibiyet ve 8 beraberlik alarak namağlup yoluna devam ediyor. Mourinho'nun öğrencileri, kalan 7 maçta da yenilmezse sezonu namağlup tamamlayarak tarihe geçecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de gelene geçene yenilen Mourinho Benfica'da uçuşa geçti - Son Dakika
