Fenerbahçe\'de geri sayım: Ademola Lookman geliyor

Ara transfer dönemine Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi hamleleriyle hızlı giren Fenerbahçe'de hedef büyüdü. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isim olarak Ademola Lookman öne çıktı.
İtalyan basınından Sport Mediaset'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Lookman'ın menajeriyle görüşerek önemli mesafe kat etti. Haberde, sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza senelik net 9 milyon euro maaş önerdiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.
Transferde sıradaki adımın Atalanta ile yapılacak bonservis görüşmeleri olduğu belirtildi. Çizme basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 40 milyon euro bonservis bedeli önerecek.
Haberde, Atalanta'nın bu teklifi değerlendirmeye alacağı ve transferin en geç önümüzdeki hafta içinde olumlu şekilde sonuçlanabileceği ifade edildi.
28 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla Serie A'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplam 16 maça çıktı. Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmalarda 1153 dakika sahada kalırken 3 gol ve 1 asist üretti.
