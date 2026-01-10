Fenerbahçe'de geri sayım: Ademola Lookman geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'de geri sayım: Ademola Lookman geliyor

Fenerbahçe\'de geri sayım: Ademola Lookman geliyor
10.01.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, ara transferde Ademola Lookman için vites yükseltti. İtalyan basınına göre sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızla yıllık 9 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Yönetim, Atalanta ile masaya oturarak transferi 1 hafta içinde bitirmeyi hedefliyor.

Ara transfer dönemine Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi hamleleriyle hızlı giren Fenerbahçe'de hedef büyüdü. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isim olarak Ademola Lookman öne çıktı.

SPORT MEDIASET: MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

İtalyan basınından Sport Mediaset'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Lookman'ın menajeriyle görüşerek önemli mesafe kat etti. Haberde, sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza senelik net 9 milyon euro maaş önerdiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

ATALANTA'YA 40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

Transferde sıradaki adımın Atalanta ile yapılacak bonservis görüşmeleri olduğu belirtildi. Çizme basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 40 milyon euro bonservis bedeli önerecek.

Haberde, Atalanta'nın bu teklifi değerlendirmeye alacağı ve transferin en geç önümüzdeki hafta içinde olumlu şekilde sonuçlanabileceği ifade edildi.

BU SEZON 16 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI

28 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla Serie A'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplam 16 maça çıktı. Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmalarda 1153 dakika sahada kalırken 3 gol ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de geri sayım: Ademola Lookman geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri Kılıc Sabri Kılıc:
    yazık bu yaştaki bir futbolcuya verilen para çok. Fenerbahçe Ali Koç zamanında zaten yaydı yine yayıyor. 2 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bu oyuncu bu parayı değmez. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

16:12
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:19:55. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de geri sayım: Ademola Lookman geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.