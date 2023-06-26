Fenerbahçe'de teknik patronluğa İsmail Kartal getiriliyor! Resmi açıklama an meselesi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç teknik direktör konusunda son kararını verdi. Abdullah Avcı ile de görüştüğü belirtilen Koç'un İsmail Kartal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

YENİDEN TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi başlıyor. Başkan Ali Koç'un İsmail Kartal'da karar kıldığı ve yeni sezonda takımı deneyimli hocaya emanet edeceği öne sürüldü.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

Hac için Arabistan'da bulunan İsmail Kartal, perşembe günü İstanbul'da olacak. Deneyimli hocanın daha sonra Ali Koç ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atması bekleniyor.