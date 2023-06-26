Fenerbahçe'de teknik patronluğa İsmail Kartal getiriliyor! Resmi açıklama an meselesi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de teknik patronluğa İsmail Kartal getiriliyor! Resmi açıklama an meselesi

26.06.2023 15:40

Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözülüyor. Sarı-lacivertlilerin, İsmail Kartal ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç teknik direktör konusunda son kararını verdi. Abdullah Avcı ile de görüştüğü belirtilen Koç'un İsmail Kartal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

YENİDEN TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi başlıyor. Başkan Ali Koç'un İsmail Kartal'da karar kıldığı ve yeni sezonda takımı deneyimli hocaya emanet edeceği öne sürüldü.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

Hac için Arabistan'da bulunan İsmail Kartal, perşembe günü İstanbul'da olacak. Deneyimli hocanın daha sonra Ali Koç ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı transfer etmek istiyor Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı transfer etmek istiyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de teknik patronluğa İsmail Kartal getiriliyor! Resmi açıklama an meselesi - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı
16:22 Şok gelişme! Sinan Engin: Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi
16:18 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı: Faaliyetlerine devam edecekler
16:18 Fenerbahçe-Sergen Yalçın flörtünde sır perdesi aralandı! Gerçek bambaşka çıktı
16:05 Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu
16:00 Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
15:51 Gazeteci Merdan Yanardağ PKK/KCK açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı
15:49 Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı
15:33 NATO Genel Sekreteri Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı
15:30 NATO Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 16:36:14. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de teknik patronluğa İsmail Kartal getiriliyor! Resmi açıklama an meselesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement