Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar - Son Dakika
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Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar

01.08.2022 09:40

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu ilk 11'in değişmez parçası olarak tamamlayan Serdar Dursun, Jorge Jesus'un gelişiyle beraber adeta kulübeye hapsoldu. Yedek kalmaktan dolayı huzursuz olduğu öne sürülen 30 yaşındaki futbolcuya Alman ekibi Schalke 04 talip oldu. Schalke yönetiminin kısa sürede sarı-lacivertlerle iletişime geçip transfer teklifini iletmesi bekleniyor.

Geçen sezon attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli kulübe veda edebilir. Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

RESMİ TEKLİFİ İLETECEKLER

NTV Spor'un haberine göre, Serdar Dursun'un en ciddi talibi Almanya'dan Schalke 04. Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerle temasa geçecek ve resmi teklifini iletecek.

Schalke 04, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

SERDAR'IN AYRILMAK İSTEMESİ DURUMUNDA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar var. Serdar'ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar - Son Dakika
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