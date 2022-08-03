Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı

03.08.2022 10:18
Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı

Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası yedek kaleci arayışına giren Fenerbahçe, İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'nun ardından Göztepe'nin genç yeteneği İrfan Can Eğribayat için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin İzmir ekibine resmi teklif yaptığı ve yanıt beklediği bildirildi.

Fenerbahçe'de Altay'ın sakatlığı sonrası kaleci arayışında düğmeye basıldı. Yurt içinde görüşülen kulüplerin yüksek bonservis talep etmesi sonucu rotasını yurt dışına kıran sarı lacivertlilerin şu an serbest durumda bulunan 35 yaşındaki İtalyan eldiven Sirigu ile görüştüğü iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından bugün de Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can için resmi teklif yapıldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE, TRANSFERİ EN KISA SÜREDE SONUÇLANDIRMAK İSTİYOR

Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, İzmir ekibine resmi teklif yaparak gelecek sonuca göre bu transfer en kısa süre içinde noktalamak istiyor.

GÖZTEPE TARAFTARIYLA SORUN YAŞAMIŞTI

Genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon kalesini koruduğu Göztepe'de taraftarla tartışma yaşamış ve kadro dışı bırakılmıştı. Sezonun sona ermesinin ardından affedilen İrfan Can, yeni sezon hazırlıklarını takımla beraber sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak Futbol: UEFA Avrupa Ligi Futbol: UEFA Avrupa Ligi

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
10:16 Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:45 İstanbul Bayrampaşa'da çocukların TikTok sevdası hastanede bitti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:31:41. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement