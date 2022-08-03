Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı

Fenerbahçe'de Altay'ın sakatlığı sonrası kaleci arayışında düğmeye basıldı. Yurt içinde görüşülen kulüplerin yüksek bonservis talep etmesi sonucu rotasını yurt dışına kıran sarı lacivertlilerin şu an serbest durumda bulunan 35 yaşındaki İtalyan eldiven Sirigu ile görüştüğü iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından bugün de Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can için resmi teklif yapıldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE, TRANSFERİ EN KISA SÜREDE SONUÇLANDIRMAK İSTİYOR

Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, İzmir ekibine resmi teklif yaparak gelecek sonuca göre bu transfer en kısa süre içinde noktalamak istiyor.

GÖZTEPE TARAFTARIYLA SORUN YAŞAMIŞTI

Genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon kalesini koruduğu Göztepe'de taraftarla tartışma yaşamış ve kadro dışı bırakılmıştı. Sezonun sona ermesinin ardından affedilen İrfan Can, yeni sezon hazırlıklarını takımla beraber sürdürüyor.