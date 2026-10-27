Fenerbahçe'de Kartal, Galatasaray yenilgisi sonrası 6 puanlık fark kapanabilir dedi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kartal, Galatasaray yenilgisi sonrası 6 puanlık fark kapanabilir dedi

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Fenerbahçe\'de Kartal, Galatasaray yenilgisi sonrası 6 puanlık fark kapanabilir dedi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. Teknik Direktör İsmail Kartal, derbi kazanmadan şampiyon olunabileceğini ve 6 puanlık farkın kapanmayacak fark olmadığını belirterek taraftardan özür diledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray mağlubiyeti sonrası, "Şu anda sezonun bitmesine çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynaması gereken maçlar var. Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor bu sene de biz olabiliriz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, değerlendirmelerde bulundu. İstedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını aktaran Kartal, "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık, bize yakışmayan ilk yarı. İkinci yarı toparlanmaya çalıştık, önde baskılı oynamaya çalıştık ve bir gol bulduk. Sonuçta istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik. Hep beraber nedenlerin içine girmeden önümüze bakıyoruz. Göztepe maçına şu andan itibaren konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

"İyi sonuçlar alarak kendimizi affettirmek istiyoruz"

Kartal, çıkış yolu reçetesinin sorulması üzerine; "Reçetemiz; önümüze bakıyoruz. İyi sonuçlar alarak taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor"

Bu sezon iki derbiden de mağlubiyetle ayrılmalarının hatırlatılması üzerine sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Şu anda sezonun bitmesine çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynaması gereken maçlar var. Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor bu sene de biz olabiliriz" diye konuştu.

"Kapanmayacak fark değil"

Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj veren Kartal, şunları söyledi:

"Çok üzgünüz, onlardan özür diliyoruz. Sonuçta Galatasaray ile 6 puanlık fark var. Sadece kötü oynadık. 3 puanlı sistemde kapanmayacak fark değil."

Kaynak: İHA
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