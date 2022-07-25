Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor

25.07.2022 12:31
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min-Jae, salı ya da çarşamba günü İtalya'ya giderek Napoli için sağlık kontrolünden geçecek.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Kim Min-Jae, Napoli'ye imzayı atıyor. Güney Koreli savunmacının İtalya'ya gideceği tarih belli oldu.

SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ GİDECEK

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Kim Min-Jae, Napoli için sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın ya da çarşamba günü İtalya'ya gidecek. Napoli'nin, Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerine transfer ettiği 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

"GÜNEY KORELİ BİR FUTBOLCU İLE SÖZLEŞME İMZALAMAYI ÇOK İSTERİM"

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis daha önce yaptığı açıklamada, "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor - Son Dakika
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