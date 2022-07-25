Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Kim Min-Jae, Napoli'ye imzayı atıyor. Güney Koreli savunmacının İtalya'ya gideceği tarih belli oldu.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Kim Min-Jae, Napoli için sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın ya da çarşamba günü İtalya'ya gidecek. Napoli'nin, Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerine transfer ettiği 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis daha önce yaptığı açıklamada, "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor - Son Dakika