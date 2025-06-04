Fenerbahçe'de Kırmızı Kartı Gören Tek Oyuncu Mert Müldür

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören tek isim milli savunmacı Mert Müldür oldu.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon Süper Lig'de 30 isim görev alırken, bu oyuncuların 24'ü en az 1 kez sarı kartla uyarıldı.

Fenerbahçe sezonu 81 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamlarken, hakemlerin 9 defa sarı kart gösterdiği Faslı orta saha Sofyan Amrabat en çok kart gösterilen isim olarak ön plana çıktı.

Amrabat'ı, 8 sarı kartla Fred, 7 sarı kartla Alexander Djiku ve 6 sarı kartla İsmail Yüksek izledi.

Jose Mourinho'nun ekibinde bu sezon tek kırmızı kartı ise Mert Müldür gördü.

6 isim kartsız tamamladı

Fenerbahçe'de bu sezon 6 futbolcu kart cezasına çarptırılmadı.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra savunma oyuncular Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan ile golcü isim Cenk Tosun, sezonu kart görmeden tamamladı.

Görülen kartlar

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların kart sayıları şöyle:

Futbolcu Maç Sarı kart Kırmızı kart Sofyan Amrabat 26 9 - Fred Rodrigues 31 8 - Alexander Djiku 25 7 - İsmail Yüksek 20 6 - Mert Müldür 29 2 1 Filip Kostic 27 5 - Çağlar Söyüncü 25 5 - Sebastian Szymanski 35 4 - İrfan Can Kahveci 26 4 - Youssef En-Nesyri 34 4 - Anderson Talisca 16 3 - Allan Saint-Maximin 20 3 - Mert Hakan Yandaş 13 3 - Samet Akaydın 5 3 - Jayden Oosterwolde 8 3 - Milan Skriniar 16 2 - Bright Osayi-Samuel 25 2 - Dusan Tadic 35 2 - Diego Carlos 4 1 - Bartuğ Elmaz 2 1 - Rodrigo Becao 11 1 - Oğuz Aydın 25 1 - Edin Dzeko 35 1 - Cengiz Ünder 3 1 - Dominik Livakovic 22 - - İrfan Can Eğribayat 13 - - Osman Ertuğrul Çetin 2 - - Yusuf Akçiçek 9 - - Levent Mercan 11 - - Cenk Tosun 12 - - Toplam 81 1

Kaynak: AA