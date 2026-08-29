Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong'un Lisansı Çıkarıldı
Fenerbahçe, Ganalı stoper Oppong'un lisansını çıkararak Samsunspor maçında kadroya almayı planlıyor.
Fenerbahçe, yeni transferi Kojo Peprah Oppong'un lisansını çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan bilgiye göre 22 yaşındaki Ganalı stoperin lisansı bugün çıkarıldı.
Oppong'un, Samsunspor maçının kafilesinde yer alması bekleniyor.
Kaynak: AA
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