Müge Anlı canlı yayında Fenerbahçe için çağrı yaptı - Son Dakika

Müge Anlı canlı yayında Fenerbahçe için çağrı yaptı

Son Güncelleme: 08.09.2023 14:09

Fenerbahçe'nin yarın yapılacak Tüzük Tadil Kongresi için Müge Anlı programından kulüp üyelerine çağrıda bulundu. Anlı yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe kongre üyelerini, kulüplerinin geleceğini şekillendirmeleri için yarın (9 Eylül) saat 10:30'da Ülker Sports Arena'da düzenlenecek kongreye davet ediyorum.'' dedi.

Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı, programında sarı-lacivertli kulübün kongre üyelerine çağrıda bulunarak 9 Eylül'de yapılacak Tüzük Tadil Kongresi'ne davet etti.

"ÜLKER SPORTS ARENA'YA DAVET EDİYORUM"

Müge Anlı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe kongre üyelerini, kulüplerinin geleceğini şekillendirmeleri için yarın (9 Eylül) saat 10:30'da Ülker Sports Arena'da düzenlenecek kongreye davet ediyorum'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ta kongre üyelerine yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"TARİHİ BİR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Kıymetli kongre üyelerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Yaz dönemini bitirip, pek çok ailenin okula dönme telaşını yaşadığı şu günlerde bizler de farklı bir heyecan içindeyiz. Bildiğiniz gibi yarın, 9 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonumuzda Kulübümüz açısından tarihi bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu buluşmamızda Kulübümüzün anayasası olan tüzüğümüzün güncellemesini ve mabedimizin isim değişikliği mevzularını değerlendireceğiz. Uzun bir süredir Kulübümüzün tüzüğünü çağımızın gerekliliklerini karşılayacak ve de aynı zamanda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirmek için uzun süredir yoğun çaba sarf etmekteyiz.

"MODERN, SADECE VE ANLAŞILIR BİR TÜZÜĞE SAHİP OLACAĞIZ"

Yeni tüzüğümüz sizler tarafından onaylandığı takdirde; hem yeni kanunun emrettiği değişiklikler yapılmış olacak hem de çok daha demokratik, şeffaf, katılımcı, modern, sade ve anlaşılır bir tüzüğe sahip olacağız. Tüzüğümüz yeni kanunla uyumlu hale getirilmediği takdirde amatör branş faaliyetlerimizi sürdürememe riskimiz olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Tüzük değişikliği ile beraber yıllardır taraftarımızın talebi olan stadımızın Atamızın ismini taşıması konusunu Genel Kurulumuzun onayına sunacağız.

"YENİ BİR SAYFAYI DAHA HEP BERABER AÇALIM"

Sizlerden onay alındığı takdirde stat isim değişikliği için gereken izin sürecini devletimiz nezdinde başlatacağız. Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak siz kongre üyelerimizden, taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle Olağanüstü Genel Kurulumuza gereken katılımı sağlamanızı, Kulübümüze destek olmanızı rica ederim. Gelin Fenerbahçemizin tarihinde yeni bir sayfayı daha hep beraber açalım. Yarın sabah 10.30'da başlayacak Genel Kurulumuzda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla..."

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Son Dakika Spor Müge Anlı canlı yayında Fenerbahçe için çağrı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında Fenerbahçe için çağrı yaptı - Son Dakika
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