Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü kadrosu belli oldu

16.10.2022 15:49
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sabah saatlerinde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, 16.30'da kalkacak uçakla Ankara'ya gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankara'ya şu isimleri götürecek: " Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, İsmail, Çağtay, Crespo, Lincoln, Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia, Pedro, Batshuayi."EMRE MOR KADRODA YER ALMADISarı-lacivertli ekipte Emre Mor, Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Ayak bileğinde burkulma olduğu öğrenilen Emre Mor, kafileye dehil edilmedi. Emre Mor'un haricinde tedavileri süren Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.ALTYAPIDAN 3 OYUNCU

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçının kadrosuna 3 altyapı oyuncusu dahil edildi. Sarı-lacivcertlilerde Yiğit Efe Demir, Çağtay Kurukalıp ve Yusuf Kocatürk, teknik direktör Jorge Jesus'tan şans bekleyecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü kadrosu belli oldu - Son Dakika

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