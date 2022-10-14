Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. AEK Larnaca maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular ise sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan Joshua King ve Willian Arao özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Miha Zajc günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL