Fenerbahçe\'de Mourinho\'nun elini kolunu bağlayan sakatlık

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Sakatlıklar nedeniyle stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'yü de sakatlandı.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 9. dakikada topsuz alanda kendini yere bıraktı. Hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. Çağlar, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Deneyimli stoperin yerine 12. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'nin diğer stoperleri Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum FK karşılaşmasında peş peşe sakatlanmıştı.
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