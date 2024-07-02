Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile - Son Dakika
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Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon planlaması kapsamında 6 yabancı futbolcuyu gözden çıkardı. Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Joao Pedro bulunuyor.

02.07.2024 09:28
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Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Süper Lig devi Fenerbahçe'de, 6 yabancı futbolcu gözden çıkarıldı.

MOURİNHO KARARINI VERDİ

Takımın başına Portekizli antrenör Jose Mourinho'yu getiren, sarı-lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

6 İSME YOL GÖRÜNDÜ

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran sarı-lacivertlilerde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkarmış durumda.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe şu isimlerle yollarını ayıracak;

  • Luan Peres
  • Rade Krunic
  • Miha Zajc
  • Miguel Crespo
  • Ryan Kent
  • Joao Pedro
Fenerbahçe\'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: şampiyon Beşiktaş olucak fenerbahçe 2 ci o küçükse ilk 5 e giremez bu sene 9 24 Yanıtla
    AYDIN: ac kalmış karganın rüyası :)) 31 4 ferhat eser: o küçüğe buda fazla gerçi gene tff ile fb nin önüne gecebilir onlar 3 puan için hemen dmalırlar 2 6 Gregor Samsa: Gsliyim ama ben de Bjk şampiyon olacak diye düşünüyorum. 1 3 AYDIN: Küçük Emrah'ın şarkısını aç küçük de bir tiner ağlamaya devam Ferhat herkes rütbesini bilecek 3 0 Talat Yelbuz: cik cik cik cik cik kuscuklar 0 0
  • Ali Arslan: Dün haberde zajc ı beğendi kalıyor diye haberi okuyunca çok şaşırmıştık,usta hoca böyle hatalar yapmaz dünkü haber asparagas çıktı 8 1 Yanıtla
  • Hasan Balta: En güzel karar… Ama keşke Batsuhayi de kalsaydı… Ama yeri doldurulmayack adam yoktur sonuçta… yeni transferleri hala bekliyoruz. 6 1 Yanıtla
    Berat Yıldïrım: onun yeri bence de olmaz 2 0
  • Sabri Kılıc: krunic aylarca konuşulup devre arasında alındı dünya para verildi İsmail hocanın kazığı. onun yüzünden crespo ayrılmıştı Emre morla.bu listede kalabilir bir kişi var oda crespo bence. crespo FRED orta sahayı ayakta tutar yada fredin yedeği olabilir bence kalmalı. diğerleri gitmeli. emre mor türk statüsünde kullanılmalı bence . Mert Hakanla boşuna imza yapıldı sırf GS maçında ortalığı karıştırdı diye karşılık olarak imza atıldı bu takımda yeri yok. serdar aziz gitmeli. luan perez oynamadan iki seneyi devirdi. Atilla hı sattilar Macar defans oyuncusunu perez durdu. inanılmaz hatalar yaptı doldu taştı takım. şimdi nasıl kurtulcaklar merekla bekliyorum.. daha aklıma gelmeyen bir çok futbolcu var gitmesi gereken. yeni çıkanlara versinler bari. 3 1 Yanıtla
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