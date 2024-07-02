Fenerbahçe\'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile

ferhat eser:

şampiyon Beşiktaş olucak fenerbahçe 2 ci o küçükse ilk 5 e giremez bu sene

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AYDIN: ac kalmış karganın rüyası :)) 31 4

ferhat eser: o küçüğe buda fazla gerçi gene tff ile fb nin önüne gecebilir onlar 3 puan için hemen dmalırlar 2 6

Gregor Samsa: Gsliyim ama ben de Bjk şampiyon olacak diye düşünüyorum. 1 3

AYDIN: Küçük Emrah'ın şarkısını aç küçük de bir tiner ağlamaya devam Ferhat herkes rütbesini bilecek 3 0