Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Süper Lig devi Fenerbahçe'de, 6 yabancı futbolcu gözden çıkarıldı.
Takımın başına Portekizli antrenör Jose Mourinho'yu getiren, sarı-lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.
Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran sarı-lacivertlilerde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkarmış durumda.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe şu isimlerle yollarını ayıracak;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile - Son Dakika
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