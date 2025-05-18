Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Eylülde - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Eylülde

Fenerbahçe\'de Olağanüstü Genel Kurul Eylülde

Ali Koç, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunun eylül ayında yapılacağını açıkladı.

18.05.2025 16:44
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu. Herkesin sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk için yalnızca güçlü bir kadro değil dünya çapında bir futbol aklını da kulübe kazandırarak sezona başladıklarını belirten Başkan Koç, "Buna rağmen ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şansımızın kalmaması camiamızın haklı eleştirilerine maruz kaldı. İstemediğimiz bir sezonu geride bırakıyoruz bunun sorumluluğu da bize ait. 2010-2011'deki şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda sadece 1 şampiyonluğumuzun olması da sorunun sadece isimlerle ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir. Camiamızın haklı eleştirilerini kabul ettiğimizi, benzer duygu ve düşünceleri daha yoğun şekilde yaşadığımızı, başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüze yakışmadığını ama buna rağmen demokratik bir hak olduğunu, saygı duyduğumuzu, gerekli imzalar toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gideceğimizi ama bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek görevimizin başında olduğumuzu söylemiştim. Yaz aylarında yapılacak bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buna mukabil, imza süreciyle ilgili daha önce belirttiğimiz görüşlerimiz devam etmektedir. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülme çalışması bugüne kadar olmamıştır. Camiamızın genlerinde ve geleneklerinde olmayan bu yöntem, ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat oluşturacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır. Tabii ki bu durumla ilgili kararı verecek olanlar yönetimler değil kongre üyeleridir. Camiamız tarih boyunca ortak akılla, gelenekleriyle ve sağduyuyla hareket etmiştir.

İmza verenler içinde Fenerbahçe'ye gerçekten tutkuyla bağlı üyelerimizin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak bu süreci manipüle ederek bu durumdan pay çıkarmak isteyenlerin olduğunu da camiamızın bilmesini istiyorum.

Hukukçularımızın aktardığı bilgiye göre yeterli imza toplanması durumunda olağanüstü genel kurula en erken 7-8 hafta içinde gidileceği belirtiliyor. Kulübümüzün gelecek sezon için planlarını şekillendirecek stratejik bir karardır. Bu süreç yeni sezonun tam başına denk gelmektedir. Sezon içinde başarıyı belirleyen tüm dinamiklerin tohumları bu sürece denk gelmektedir. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında mali genel kurulumuzla beraber yapacağımız olağanüstü genel kurula dair net tarih, spor yasası ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

"Tüm zorluklara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim"

İmza yöntemiyle seçim sürecine gidilmesinin telafisi mümkün olmayan kararlar açacağını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 3 aylık süreç sezon hazırlıkları ve transfer sürecinin belirlendiği tarihtir. Finansal bağımsızlık konusunda son noktaya geldiğimiz durum sekteye uğramaması gerekmektedir. Gelirlerimizi iki katına çıkardık. Olağanüstü genel kurulu mali genel kurulumuzla beraber eylül ayında yapma kararımız bir inat değil bir inanç ve sorumluluktan ibarettir. Sorumluluk diyorum çünkü yıllardır omuzladığımız ekonomik zorluklar ve bu süreçte yaptığımız maddi ve manevi fedakarlıklar bizi bugün kritik bir eşiğe getirmiştir. Artık hedefe ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken tüm bu emekleri riske atmak, ne akılcıdır ne de sorumluluk duygusuyla bağdaşır.

İnanç diyorum çünkü kulübümüzün imza yöntemiyle seçim sürecine gitmesinin gelecekte telafi mümkün olmayan yaralar açacağı kanaatindeyim. Her zaman camiamızdan gelen samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık. Son dönemde gündeme gelen talepleri de saygıyla karşıladım. Camianın menfaatlerini düşünerek aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Kararımızın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün sizlerin vicdanına geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen ve yarınına sahip çıkan bir Fenerbahçeli duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Eylülde - Son Dakika

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