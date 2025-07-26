Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul İçin İmza Süreci - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul İçin İmza Süreci

Fenerbahçe\'de Olağanüstü Genel Kurul İçin İmza Süreci
26.07.2025 13:30
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Fenerbahçe Avukatı, olağanüstü genel kurul için 9 bin 954 imza toplandığını açıkladı.

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi amacıyla yürütülen imza kampanyası süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulüp Avukatı İrfan Coşkun, Medeni Kanun'a göre 8 bin 468, Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'ne göre ise 7 bin 982 geçerli imzanın olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Fenerbahçe Kulüp Avukatı İrfan Coşkun olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi amacıyla yürütülen imza süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulüp Avukatı İrfan Coşkun toplam imza sayısının 9 bin 954 imza beyannamesi bulunduğunu ve bu beyannamelerden Medeni Kanun'a göre 8 bin 468 tanesinin, Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'ne göre ise 7 bin 982 tanesinin geçerli olduğunu açıkladı.

'YAPILAN ÇALIŞMALARDA ŞEFFAFLIK, ADALET VE GÜVENLİK EN ÜST SIRADA YER ALMIŞTIR'

Toplanan beyannameler ile ilgili bilgi veren Fenerbahçe Kulüp Avukatı İrfan Coşkun, "Bilgilendirme sadece teknik rapor paylaşımı değil, hukuk devleti ilkesine ve kulübümüzün asaletine yönelik bir hukuki duruşun beyanı olacaktır. Süreç 5 Mayıs 2025 tarihinde başlayan ve Türkiye genelinde imza toplama süreci olarak değerlendirilen Türk Medeni Kanunu'nun 75'inci maddesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğünün açık hükümleri çerçevesinde bireysel irade beyanlarının noter onaylı beyannameler yoluyla kulübümüze sunulmasıyla başlamıştır. Bu süreç hukukun ön gördüğü şekilde ilerleyen, üyelik haklarının bir yansıması olan bir süreçtir. Yapılan çalışmalarda şeffaflık, adalet ve güvenlik hassasiyeti en üst sırada yer almıştır. Kulübümüz 19 Haziran 2025 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla beyanname teslim sürecine ilişkin olarak ayrıntılı bilgilendirme yapmıştır. Sicil Kurulu'nun çalışmalarını hızlandırabilmek adına hukuk işleri departmanından 4, üye ilişkileri departmanından 5 ve idari ilişkiler departmanından 1 kişi olmak üzere toplam 10 personel görevlendirilmiştir. YDK'ya yazılı olarak müracaat edilerek süreçte görevlendirilmek üzere 1 kurul üyesi talep edilmiştir. YDK Başkanlığı 18 Haziran 2025 tarihinde gönderdiği yazıyla, başkan vekili Hakkı Kurtuluş, acil konular içinde Mehmet Levent Hataylı'yı görevlendirmişlerdir. 2 Temmuz 2025 tarihinde kongre üyelerimize ait beyannameler Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına, evrakların ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdiklerinin bulunup bulunmadığı, imza sahibinin kongre üyesi olup olmadığı kontrol edilmeksizin teslim edilmiştir. YDK Başkanlığı kendilerine teslim edilen belgeleri kendi bünyelerinde kurmuş oldukları hukuk kurulunun yardımıyla düzenlemişlerdir. 3 Temmuz tarihinde YDK tarafından beyannameler kulübümüzün genel sekreterliğine teslim edilmiştir. Tüm beyannamelerin kontrollerinin tamamlanması beklenmeden bölümler halinde kongre üyelerine 16 Temmuz tarihinde bilgilendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Sicil Kurulu tarafından yapılan detaylı incelemelerde 10 ayrı kategoride olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul İçin İmza Süreci - Son Dakika

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