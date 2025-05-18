Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim Hazırlığı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim Hazırlığı

Fenerbahçe\'de Olağanüstü Seçim Hazırlığı

Başkan Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul düzenleneceğini açıkladı.

18.05.2025 16:39
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü seçimli genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında mali genel kurulumuzla beraber yapacağımız olağanüstü genel kurula dair net tarih, spor yasası ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Bu sezonun sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirten Koç, "Hepimizin sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk için yalnızca güçlü bir kadro değil, dünya çapında bir futbol aklını da kulübümüze kazandırarak sezona başladık. Buna rağmen ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şansımızın kalmaması camiamızın haklı eleştirilerine maruz kaldı. 2010-2011'deki şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda sadece 1 şampiyonluğumuzun olması da sorunun sadece isimlerle ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir." açıklamasında bulundu.

"Bu yöntem geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır"

Ali Koç, kendilerine yapılan eleştirileri kabul ettiklerini ve aynı duyguları daha yoğun şekilde yaşadıklarını dile getirdi.

Başlatılan imza kampanyasıyla ilgili de konuşan Koç, şunları kaydetti:

"Başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüze yakışmadığını ama buna rağmen demokratik bir hak olduğunu, saygı duyduğumuzu, gerekli imzalar toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gideceğimizi ama bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek, görevimizin başında olduğumuzu söylemiştim. Yaz aylarında yapılacak bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığını ifade etmek istiyorum. Buna mukabil, imza süreciyle ilgili daha önce belirttiğimiz görüşlerimiz devam etmektedir. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülme çalışması bugüne kadar olmamıştır."

İmza kampanyasının Fenerbahçe Kulübünün geleneklerinde olmadığını yineleyen Koç, "Bu yöntem, ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat oluşturacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır. Tabii ki bu durumla ilgili kararı verecek olanlar yönetimler değil, kongre üyeleridir. Camiamız tarih boyunca ortak akılla, gelenekleriyle ve sağduyuyla hareket etmiştir. İmza verenler içinde Fenerbahçe'ye gerçekten tutkuyla bağlı üyelerimizin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak bu süreci manipüle ederek bu durumdan pay çıkarmak isteyenlerin olduğunu da camiamızın bilmesini istiyorum." diye konuştu.

"Bu yolda tüm zorluklara rağmen yürümeye devam edeceğim"

Sarı-lacivertli kulübün geleceği için gelecek üç ayın çok kritik olduğunun altını çizen Koç, bu sürecin transferlerin ve sezon hazırlıklarının tamamlandığı tarih olduğuna dikkati çekti.

Finansal bağımsızlık konusunda da son noktaya geldiklerini vurgulayan Koç, "Olağanüstü genel kurulu mali genel kurulumuzla beraber eylül ayında yapma kararımız bir inat değil, bir inanç ve sorumluluktan ibarettir. Sorumluluk diyorum çünkü yıllardır omuzladığımız ekonomik zorluklar ve bu süreçte yaptığımız maddi ve manevi fedakarlıklar bizi bugün kritik bir eşiğe getirmiştir. Artık hedefe ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken tüm bu emekleri riske atmak ne akılcıdır ne de sorumluluk duygusuyla bağdaşır. İnanç diyorum çünkü kulübümüzün imza yöntemiyle seçim sürecine gitmesinin gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar camiadan gelen samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldığını da aktaran Koç, "Camianın menfaatlerini düşünerek aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Kararımızın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün sizlerin vicdanına, geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen ve yarınına sahip çıkan bir Fenerbahçeli duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Fenerbahçe, Politika, Ali Koç, Futbol, Finans, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim Hazırlığı - Son Dakika

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