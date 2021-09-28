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Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı

28.09.2021 15:52
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrı saha çalışmalarına başladığı, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Yunanistan, Eylül, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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