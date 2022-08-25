Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar

25.08.2022 16:00

Fenerbahçe'deki oyunuyla taraftarın gözbebeği olan Miha Zajc'a sürpriz bir talip çıktı. Belçika ekibi Club Brugge'ün başarılı orta saha için sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk teklif yaptığı bildirildi. Koç yönetiminin bu teklife ne cevap vereceğiyse henüz bilinmiyor.

Transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe, Belçika'dan beklemediği bir teklif aldı. Club Brugge, sarı-lacivertlilerin yıldız orta sahası Miha Zajc'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE'YE 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Clube Brugge, Miha Zajc için Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklif yaptı. Henüz teklife dönüş yapmayan sarı-lacivertli yönetimin Belçika ekibine ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

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SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Geçen sezon 41 maçta Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, 9 gol ve 2 asistlik performans göstermişti. Sloven futbolcu bu sezon ise 6 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asist yaptı. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Zajc ile yeni sözleşme imzalanması için sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yönetime çağrıda bulunmuştu.

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Club Brugge, Fenerbahçe, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar - Son Dakika
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