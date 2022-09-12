Fenerbahçe'de Rennes karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Rennes karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor

12.09.2022 12:49
Fenerbahçe'de Rennes karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlarına yarın devam edecek.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Rennes karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Rennes karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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