Fenerbahçe'de Rennes karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe, hazırlarına yarın devam edecek.

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