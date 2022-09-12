Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçe, hazırlarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Rennes karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika