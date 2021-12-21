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Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak

21.12.2021 20:39
Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini bildirdi. Son haftalarda attığı gollerle sarı-lacivertlilerin önemli yıldızlarından olan Alman futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Alman yıldızından kötü haber geldi. Attığı gollerle son haftalarda sarı-lacivertlilerin etkili isimlerinden olan Mergim Berisha sakatlandı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası hastanede kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu sakatlığın ardından Alman yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak

Mergim Berisha, Fenerbahçe, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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