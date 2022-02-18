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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolcuların durumu - Son Dakika

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolcuların durumu

18.02.2022 13:49
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolcuların durumu

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımında sakatlığı bulunan futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımında sakatlığı bulunan futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verildi.

Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık bulunan Luiz Gustavo, arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık olan Novak, bel ağrısı şikayetleri devam eden Mesut ile omuz kırığı olan İrfan Can'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Bu futbolcuların saha ve fitness çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda dün akşam Çekya'nın Slavia Prag takımıyla yapılan maçta sakatlanan Min-jae'nin arka adalesinde sertleşme olduğu ve tedavisine başlandığı vurgulandı.

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Luiz Gustavo, Mesut Özil, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolcuların durumu - Son Dakika Spor


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