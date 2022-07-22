Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak

22.07.2022 15:28

Dinamo Kiev mücadelesinde devre arası yerini Marcel Tisserand'a bırakan Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye kötü haber. Sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklanan tecrübeli stoper en az 1.5 ay sahaya çıkamayacak.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'in sakatlık durumu belli oldu. Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Dinamo Kiev'e karşı ilk 11'de sahaya çıkan ancak devre arasında yerini Marcel Tisserand'a bırakan tecrübeli stoper Serdar Aziz en az 1.5 sahalardan uzak kalacak. Kim Min Jae'nin ayrılığı ve Serdar Aziz'in bu beklenmedik sakatlığından sonra Fenerbahçe yönetiminin stoper transferine öncelik vermesi bekleniyor.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan 'geçmiş olsun' mesajında, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MRgörüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması Fenerbahçe, deneyimli savunmacı Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Fenerbahçe, deneyimli savunmacı Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak - Son Dakika
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