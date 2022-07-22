Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak

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Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'in sakatlık durumu belli oldu. Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Dinamo Kiev'e karşı ilk 11'de sahaya çıkan ancak devre arasında yerini Marcel Tisserand'a bırakan tecrübeli stoper Serdar Aziz en az 1.5 sahalardan uzak kalacak. Kim Min Jae'nin ayrılığı ve Serdar Aziz'in bu beklenmedik sakatlığından sonra Fenerbahçe yönetiminin stoper transferine öncelik vermesi bekleniyor.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan 'geçmiş olsun' mesajında, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MRgörüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.