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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı

21.02.2022 15:37
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı, pas çalışmalarıyla noktaladı.

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-Jae günü tedavi programları ile tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


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