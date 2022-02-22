Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları

22.02.2022 19:49
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-jae takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kafile, yarın müsabakanın oynanacağı Prag kentine gidecek. Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını Eden Arena'da yapacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları - Son Dakika
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