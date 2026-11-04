Fenerbahçe'de Tima Pouye'nin sağ diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildi

Fenerbahçe'de Tima Pouye'nin sağ diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Tima Pouye'nin sağ diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, Kadınlar Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'e karşı oynanan maçın son çeyreğinde yaşanan sakatlık sonrası oyuncuya geçmiş olsun diledi.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tima Pouye'de "sağ diz ön çapraz bağ yaralanması" tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Tima Pouye, dün evimizde Valencia Basket'i konuk ettiğimiz Kadınlar Avrupa Ligi dördüncü hafta maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır. Yapılan detaylı tetkikler sonucu oyuncumuzda sağ diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Tima'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fransız oyun kurucu, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer oldu.
Kaynak: AA
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