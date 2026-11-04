Fenerbahçe'de Tima Pouye'nin sağ diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildi

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tima Pouye'de "sağ diz ön çapraz bağ yaralanması" tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Tima Pouye, dün evimizde Valencia Basket'i konuk ettiğimiz Kadınlar Avrupa Ligi dördüncü hafta maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır. Yapılan detaylı tetkikler sonucu oyuncumuzda sağ diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Tima'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fransız oyun kurucu, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer oldu.