Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

03.03.2022 16:14
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında 6 Mart Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında 6 Mart Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.Sarı-lacivertli ekipte, Filip Novak ve Luiz Gustavo bireysel çalışmalar yaparken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia günü fitness çalışmasıyla geçirdi.


- İstanbul
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:19:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement