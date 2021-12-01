Fenerbahçe'de yeni hoca senaryoları konuşulmaya başlandı! Bir isim öne çıkıyor!

Göztepe beraberliği ile liderin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın tercihleri ve açıklamaları bardağı taşırdı.

Son 6 lig maçında tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Sarı-Lacivertlilerde Portekizli teknik adam hakkındaki kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.

Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımın başına kimin getirileceği ilgili ise flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Vitor Periara'nın ardından takımın başına getireceği ismin Süper Lig'den olacağını yazdı.

Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yolları ayırmak istiyor. Yollar ayrıldıktan sonra plandaki ilk teknik adamla görüşmeler başlayacak. Listedeki ilk sıradaki isim Süper Lig'de çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

KARAGÜMRÜK'ÜN HOCASI İLK SIRADA

Öte yandan Fenerbahçe için teknik direktör adayları arasında Fatih Karagümrük'ün genç teknik direktörü Francesco Farioli'nin adı geçiyor.

22 Mart 2021'den bu yana Karagümrük'te görev yapan 32 yaşındaki İtalyan çalışıtırıcı oynattığı futbolun yanı sıra aldığı başarılı sonuçlarla büyük beğeni topluyor.

Farioli yönetimindeki Karagümrük bu sezon 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

İtalyan çalıştırıcı Karagmrük'ten önce bir başka Süper Lig ekibi Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapmıştı