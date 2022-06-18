Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Sahada dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
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