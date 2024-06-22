Fenerbahçe\'de yeni sezon hazırlıkları başladı

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Yeni sezon hazırlıklarına bugün start verecek olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların sağlık kontrolleri başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrollerine başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Sportif Direktör Mario Branco ve bir grup futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçerken, kan tetkikleri ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla noktalandı. - İSTANBUL