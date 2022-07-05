Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

05.07.2022 00:57
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla devam ediyor.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla devam ediyor.

Avusturya'da kampta olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda başlayan idman, ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen koşu ile devam etti. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında taktiksel çalışmalarla antrenman noktalandı.

Sarı-lacivertliler çalışmalarını akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sürüyor Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sürüyor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Kaynak: İHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:08:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement