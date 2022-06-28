Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri 'nde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan ilk grup dayanıklılık koşuları yaparken, diğer grupta yer alan oyuncular ise çabukluk çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Günün ilk antrenmanı, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti - Son Dakika

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