Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

24.06.2022 14:33
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular ardından sahaya geçtiler. Sahada dayanıklılık koşuları ile devam eden antrenman pas çalışmaları ve ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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