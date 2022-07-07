Fenerbahçe'den "28 şampiyonluk" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den "28 şampiyonluk" açıklaması Açıklaması

07.07.2022 21:10
Fenerbahçe'den "28 şampiyonluk" açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvurunun cevabını yeni TFF yönetiminden beklediklerini bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvurunun cevabını yeni TFF yönetiminden beklediklerini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Süper Lig'de 1959 yılının milat alındığı için öncesindeki 9 şampiyonlukların yok sayıldığı ve kulüplerin şampiyonluklarını simgeleyen yıldız hesabına katılmadığı kaydedildi.

Milat kabul edilen 1959 tarihine uyulmayarak istisnalar yapıldığını ileri sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonunun bizzat oynatmış olduğu ve sonrasında yok saydığı (!) bu şampiyonluklarla ilgili 6 Mart 2021 tarihinde resmi, hukuksal tüm kanıtlarını sunarak Türkiye Futbol Federasyonuna bir başvuru yapmıştı. ve bu başvurunun yanıtı 'kurumlarda devamlılık esastır' gerçeğinden hareketle TFF'nin yeni başkanı ve yönetiminden beklenmektedir. Kulübümüzün gerek ulusal gerekse uluslararası arenada hakkını savunmaya hazır olduğu bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonuna hatırlatıyor, kendilerinin bu başvuruyu hukuki şartlar çerçevesinde değerlendirmeye almasını beklediğimizi vurguluyoruz. Bu konunun değerlendirilmesi sürecinde, kulübümüzden herhangi bir bilgi talebi ve sorusu olması halinde her tür adımı atmaya hazır olduğumuzu paylaşıyoruz."

Galatasaray Kulübünün konuyla ilgili TFF'ye yaptığı başvuruya değinilen açıklamada, "Bu konuyla ilgili olarak maalesef hak ve hukuktan yoksun, tarihi gerçeklerden uzak bir yaklaşımla açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübüne yönelik olarak, 1 Nisan 2021 tarihinde 'istediğiniz mecrada isterseniz sizin kanalınızda bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz.' demiş ve aynı şekilde 9 Mayıs 2022 tarihinde de bir açıklama yaparak 'davetimiz hala geçerlidir.' diyerek çağrımızda ısrar etmiştik. Ancak bu çağrılarımıza dair hiçbir yanıt alamamıştık. Davetimiz bugün de geçerlidir. ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den '28 şampiyonluk' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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