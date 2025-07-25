Fenerbahçe\'den 6 milyarlık dev girişim

Fenerbahçe Kulübü, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyondan 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılması için başvurdu.

SERMAYE 6 MİLYARA YÜKSELTİLEBİLECEK

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihinin 31 Aralık 2029 olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Futbol AŞ, sermaye tavanının artırılmasının onaylanması halinde, 31 Aralık 2029 tarihine kadar şirket sermayesini 6 milyar 250 milyon liraya yükseltebilecek.